شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يعلن توزيع 304493 ألف وجبة خلال شهر رمضان بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار دوره الإنساني، قام الهلال الأحمر المصري بتجهيز «مطبخ رمضان»، طوال أيام الشهر الكريم، لتوزيع وجبات إفطار وسحور، على الفئات الأولى بالرعاية في 16 محافظة من خلال فروع الهلال الأحمر على مستوى الجمهورية.



واستعرضت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، جهود الهلال في تجهيز مطبخ رمضان، قائلة إن الجمعية جهزت ٣٠٤٤٩٣ ألف وجبة خلال شهر رمضان، من خلال المطابخ الإنسانية التابعة للهلال الأحمر المصري في 16 محافظة.



وتوجهت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري بالشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، على تكريمها ممثلي الهلال الأحمر المصري تقديرًا لما بذله من جهود خلال الشهر الكريم من إطعام وتنظيم عدد من الفعاليات.



وأوضحت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أنه تم توزيع ٢٦٩٥٩٩ وجبة إفطار و٣٤٨٩٤ وجبة سحور على الأسر المصرية و الفلسطينية الأكثر احتياجًا، يوميًا طوال أيام شهر رمضان.



وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري قام بدور رائد في دعم الأشقاء القادمين من قطاع غزة، حيث استمر في تقديم الدعم الإنساني للمصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، بالإضافة إلى مطبخ غزة الرمضاني الذى استهدف الأسر الفلسطينية، وتم توزيع وجبات الإفطار والسحور على المرضى والمصابين ومرافقيهم، بمراكز الاستشفاء بالمحافظات و أن فرق الهلال المصري قامت بجهود لوجستية وتنظيمية على أعلى مستوى، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين في عمليات التجهيز والتوزيع، واستخدام المخازن المركزية والوحدات المتنقلة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التوزيع.



ونوهت أن جهود الهلال الأحمر المصري طوال شهر رمضان تمت بالتنسيق المستمر مع الجهات الشريكة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بأفضل صورة ممكنة.



تحضير الوجبات



توزيع الوجبات



توزيع وجبات إفطار وسحور



