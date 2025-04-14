شكرا لقرائتكم خبر عن بالأعلام المصرية والكويتية.. الأطفال يستقبلون الرئيس السيسى فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

اصطف مجموعة من الأطفال حاملين الأعلام المصرية والكويتية، لاستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدي وصوله إلى الكويت.

وغادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية الدوحة متوجهاً إلى الكويت في المحطة الثانية لجولته الخليجية، بعد اختتام الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، والتي التقى خلالها بالأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري.