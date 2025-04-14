شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل إلى الكويت المحطة الثانية لجولته الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الكويت المحطة الثانية لجولته الخليجية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز".

وغادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية الدوحة متوجهاً إلى الكويت في المحطة الثانية لجولته الخليجية، بعد اختتام الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، والتي التقى خلالها بالأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري.