شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى لليوم السابع: طفرة فى العلاقات المصرية الكويتية فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب والمحلل السياسى الكويتى داهم القحطانى، أن العلاقات المصرية الكويتية تشهد طفرة كبيرة، وتطورا ملحوظا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وشهدت مساهمة دولة الكويت والقطاع الخاص الكويتي في السوق المصرية نموا كبيرا، كما تم في الوقت نفسه تطوير مساهمة الشركات والعمالة المصرية في خطة التنمية في دولة الكويت .

وأوضح القحطانى ـ فى تصريحاته لـ"الخليج 365" ـ أن زيارة الرئيس السيسي للكويت ضمن جولته الخليجية تكتسب أهمية كبرى في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية غير مسبوقة منها الصراع الأمريكي الصيني على الرسوم الجمركية وغيرها ، وما يتطلبه كل ذلك من تحركاً عربياً على مستوى زعماء الدول للتنسيق السياسي المشترك لضمان عدم تأثر الدول العربية سلبا بهذه الأزمات العالمية .

واستطرد القحطانى، قائلاً إن زيارة الرئيس السيسي تتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يستلزم موقفاً عربياً داعماً للموقف المصرى وما تقوم به الدولة المصرية من دور محورى على عدة مستويات؛ لمساندة الشعب الفلسطيني وتسهيل دخول قوافل المعونات الطبية والإغاثية، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين وقيادة الموقف العربي في المفاوضات المتعلقة بوقف العدوان على مدن قطاع غزة ، ووقف آلة العدوان الإسرائيلي.

وأشار القحطانى إلى أن العلاقات المصرية الكويتية تعتبر إحدى ركائز الأمن القومي العربي؛ نظرًا لعمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين، والتي تجسدت في مشاركة الجيش الكويتي وتقديمه الشهداء في حربى الاستنزاف، والسادس من أكتوبر، وأيضا تجسدت في مشاركة الجيش المصرى في حرب تحرير الكويت.