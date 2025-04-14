شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة للنواب: سيتم محاسبة أي مسؤول لم يلتزم بملاحظات المركزى للمحاسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى، الشكر لجنة الخطة والموازنة، علي تقريرها بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أشكر أيضا الجهاز المركزي للمحاسبات علي ملاحظات والتي تعد منهجا علميا للحكومة، مؤكدا أن أي مسئول مخطئ سوف يحاسب".

وأضاف فوزى :" رئيس مجلس الوزراء قد أصدر كتابا دوريا يتضمن أن أي جهة أو مسؤول لم يلتزم بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات سوف يتم محاسبته"، مضيفا:" أما من الناحية السياسية فنحن في وقت شدة، ولدنيا إيجابيات حقيقة، وقد شهد بها البعيد قبل القريب وبالتالي من الإنصاف ذكر هذه الإيجابيات".

وتابع: "نعمل علي حل السلبيات نواجهها بشجاعة ونوجه التحية لمن يقف معنا، وأحيي الأغلبية الموضوعية التي لم يمنعها تأييدها من أن تبرز الملاحظات بشكل موضوعي ونستقبل هذه الملاحظات بصدر رحب".

وأضاف: "من وجهة نظري أن الموضوعية هي الأصعب والمزايدة أمر سهل ويستطيع الجميع ممارسة المزايدة، أما التحلي بالموضوعية هو الأصعب والأكثر استدامة ويمكث فى الأرض"، مقدما الشكر للجميع سواء من اتفق أو اختلف مع الحكومة، مشيرا إلي أن حديثه لا يتضمن أى مجاملة للأغلبية البرلمانية، مشددا على أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات".