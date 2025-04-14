شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل خدمة جديدة بين محطتى إيتاى البارود والسادات والعكس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، تشغيل قطارين بين إيتاى البارود والسادات والعكس كخدمة جديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 19 / 4 / 2025، وذلك في إطار عمليات التحديث والتطوير المستمر التى تقوم بها وزارة النقل بكافة القطاعات وبخاصة قطاع السكك الحديدية وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتلبية لطلبات جمهور الركاب.



وتقرر تشغيل قطار 708 / 709 إيتاى البارود / السادات ( تحيا مصر) يقوم من محطة إيتاى البارود الساعة 05:45 ويصل محطة السادات الساعة 07:50 طبقاً للجدول المرفق ، وكذلك تشغيل قطار 699 / 700 السادات / إيتاى البارود ( تحيا مصر ) يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 ويصل محطة إيتاى البارود الساعة 18:55 طبقاً للجدول المرفق ، ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 06:30 ويصل محطة السادات الساعة 09:10 طبقاً للجدول المرفق ،مع استمرار جدول مسير قطار 788 السادات / بشتيل كجدوله الحالى.



قطار 708 / 709



قطار 788 السادات / بشتيل



قطار 699 / 700 السادات / إيتاى البارود



قطار 787 بشتيل / السادات



والجدير بالذكر أن وزارة النقل قامت بتنفيذ وصلة خط سكة حديد تمتد بين السادات و كفر داوود بطول 35 كيلو لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإنشاء وصلات وخطوط سكك حديدية لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة السكك الحديدية، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع.

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب .

