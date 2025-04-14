شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: اعتبار زيارة الرئيس السيسي "زيارة دولة" تأكيد لمتانة العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير المصرى بالكويت السفير أسامة شلتوت، أن اللفتة الطيبة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح باعتبار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي "زيارة دولة" تعد تأكيدا على متانة العلاقات بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا. وفق" كونا" .

وقال السفير شلتوت، إن هذه الزيارة تعد في أعلى درجات الزيارات المتبادلة بين قادة الدول وتعبر عن أسمى آيات التقدير من جانب الدولة المضيفة لضيفها، موضحا دقة توقيت الزيارة سواء من ناحية تطور العلاقات الثنائية بين القاهرة والكويت أو التطورات الإقليمية والدولية الراهنة التي تتطلب الوحدة والتكاتف بين الدول العربية والإسلامية الشقيقة مما يعزز أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة ولقائه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وذكر أن لقاء القمة يمثل فرصة لتبادل الآراء والتشاور بين صاحب السمو والرئيس السيسي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات خصوصا الاستثمارية والتجارية التي تمثل أولوية للبلدين.ولفت إلى توجيهات القيادة السياسية في كل من الكويت ومصر بالعمل على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق أهداف التنمية بكلا البلدين.



وبين أن القمة ستشهد كذلك تبادلا للطروحات والأفكار حول القضايا المحورية في منطقتنا العربية وأهمها القضية الفلسطينية والعدوان الغاشم على غزة والاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية على الضفة الغربية والأشقاء في كل من سوريا ولبنان كذلك ما يتعلق بالتطورات في السودان وليبيا واليمن.ولفت السفير شلتوت إلى أن مواقف كل من مصر والكويت تكاد تكون متطابقة تجاه كل هذه القضايا وهو ما يعكس اتساق السياسة الخارجية لبلدينا مع القانون الدولي وقواعد العدالة والقيم الإنسانية المشتركة.وأشار إلى أن هذه الزيارة تعد الخامسة للرئيس السيسي إلى الكويت مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتشير إلى أن ما يجمعهما هي علاقة أخوية استراتيجية لتشاركهما في وحدةالمصير.وأكد أنه «من حسن حظ الدولتين وشعبيهما تمتعهما بقيادتيهما الحكيمتين اللتين تدركان أهمية الالتقاء والتشاور لبحث كل القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية بما يعود على شعبينا بالرخاء والتقدم والازدهار.



كما أعرب عن التطلع إلى تواصل واستمرار الزيارات بين مسؤولي البلدين الشقيقين وبشكل خاص نتطلع لزيارة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى بلده الثاني مصر.