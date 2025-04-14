شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح التدخلات الدوائية للعقاقير الموسعة للشُعب الهوائية​ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن التداخلات الدوائية للأدوية الموسعة للشعب الهوائية وقالت، إن الأدوية الموسعة للشُعب الهوائية هي الأدوية التى بتستخدم لعلاج ضيق التنفس .

وتابعت هيئة الدواء: لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلى قبل تناول الدواء، واستكملت: "لو بتحصل على الأدوية الموسعة للشُعب الهوائية مع أدوية لعلاج الربو الشعبي أو بتعاني من مشاكل بالقلب، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل بالغدة الدرقية، ومرض السكر، وصعوبة التبول نتيجة تضخم البروستاتا​ يجب استشارة الطبيب".

وكانت هيئة الدواء كشفت عن 3 نصائح هامة للتعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون والتى تشمل " تناول الدواء صباحا مع وجبة الإفطار لتقليل عسر الهضم وحرقان المعدة، الالتزم بنظام غذائى متوازن، ويجب ممارسة الرياضة لتجنب زيادة الوزن - لا توقف الدواء فجأة واستشر الطبيب لتقليل الجرعة.

وفى السياق، حذرت هيئة الدواء المصرية من استخدام ما يسمى شعبياً «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطاً من: المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم. ​

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعدك على تخفيف شدة الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص. ​