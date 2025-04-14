شكرا لقرائتكم خبر عن استعد لتقديم الساعة 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفى فى مصر 2025 خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

تسعد مصر لتطبيق التوقيت الصيفى 2025 ، فوفقا للقانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، والذى صدّق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023، يكون موعد تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.



ووفقا لقانون التوقيت الصيفي، يكون تطبيق التوقيت الصيفى في مصر يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل والتي توافق هذا العام 25 إبريل 2025.

تقديم الساعة فى التوقيت الصيفى 2025

آلية عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي تكون من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث تم اختيار يوم الجمعة لتعديل التوقيت سواء الصيفي أو الشتوى، كونه يوم إجازة رسمي فى معظم قطاعات الدولة، تجنبا لحدوث أى مشكلات أو أخطاء خاصة بالوقت، ولتكون هناك فرصة للمواطنين لإدراك التغيير والعمل عليه، تجنبًا لتأثر سير العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات، فى حالة وجود التغيير فى يوم عمل طبيعي.

قانون التوقيت الصيفي

وجاء إقرار العمل بـ التوقيت الصيفي فى مصر بعد نحو 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه فى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل لعام 2023، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء، فيما يتم تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة.