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شيخ الأزهر يعزي رئيس مكتبة قطر الوطنية في وفاة شقيقه

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شيخ الأزهر يعزي رئيس مكتبة قطر الوطنية في وفاة شقيقه

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القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق ‏المواساة، إلى الدكتور، حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، رئيس مكتبة قطر الوطنية، وأفراد ‏الأسرة الكريمة، في وفاة شقيقه، جهام بن عبد العزيز بن علي بن عمران الكواري.

هذا، وتوجَّه شيخ الأزهر بخالص الدعاء والرجاء للمولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنَه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ‏وذويه الصبر والسُّلوان {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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