شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزي رئيس مكتبة قطر الوطنية في وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الدكتور، حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، رئيس مكتبة قطر الوطنية، وأفراد الأسرة الكريمة، في وفاة شقيقه، جهام بن عبد العزيز بن علي بن عمران الكواري.
هذا، وتوجَّه شيخ الأزهر بخالص الدعاء والرجاء للمولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنَه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.
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