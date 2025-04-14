شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزي رئيس مكتبة قطر الوطنية في وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق ‏المواساة، إلى الدكتور، حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، رئيس مكتبة قطر الوطنية، وأفراد ‏الأسرة الكريمة، في وفاة شقيقه، جهام بن عبد العزيز بن علي بن عمران الكواري.

هذا، وتوجَّه شيخ الأزهر بخالص الدعاء والرجاء للمولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنَه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ‏وذويه الصبر والسُّلوان {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.‏