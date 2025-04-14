شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعقد دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الإدارة العامة للتدريب بوزارة الاوقاف على مدار يومين، دورة فقه الحج للأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج، تحت عنوان: "حج مُيسّر"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في توعية الحجاج بأحكام المناسك.

تعقد الدورة بأكاديمية الأوقاف الدولية، بالسادس من أكتوبر، ويشارك فيها 44 إمامًا وواعظة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 22- 23/ 4/ 2025م.

وتركز الدورة على أحكام الحج وجميع الأعمال المتصلة بالحج، ومهارات الاتصال والتواصل، والسلامة العامة، ومناقشة أهم القضايا الفقهية المتعلقة بالحج، لا سيما تلك المتصلة بالمستجدات العصرية المتطلبة للتيسير لا التعسير؛ وذلك للتيسير على حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج بشكل صحيح.