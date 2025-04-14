شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بولندا بالقاهرة: نقدر مبادرات مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سفير بولندا فى القاهرة، ميهاو موركوتشينسكى، عن تقديره للمبادرات التى ينفذها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام، مؤكدا اهتمام الشركاء البولنديين بإيجاد سبل دعم تعاون وتبادل الخبرات فى مجالات الأمن الدولى والإقليمى بما يعود بالنفع على الطرفين، والمساهمة مستقبلاً فى عمل منتدى أسوان للسلام والتنمية.

وأوضح سفير بولندا، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أنه بحث مع مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام؛السفير سيف قنديل المشروعات الجارية والمخطط أن ينفذها المركز الذي يعد من أبرز المؤسسات من هذا النوع في قارة إفريقيا حيث تدمج الخبرة النظرية وتطبيقاتها العملية، مشيرا إلى أنه أطلع على الأعمال التحضيرية للدورة القادمة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر انعقادها هذا العام.