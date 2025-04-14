شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تسويات ودية وحصول عاملين على مستحقاتهم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، تقريرا حول نشاط مديرياتها بالمحافظات، وقد تضمن:

1- تسويات ودية وحصول عاملين على مستحقاتهم بالقاهرة

نجحت مكاتب العمل في مناطق 15 مايو والمعادي والمطرية وعين شمس بالقاهرة، في إتمام تسويات ودية بين عدد من العاملين والمنشآت المختلفة دون اللجوء إلى القضاء.

حصلت عاملة على مستحقاتها المالية بعد شكوى ضد إحدى شركات الملابس، كما تمكن عامل من ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على 15 ألف جنيه، بعد مفاوضات جرت بحضور ممثلين عن مكتب العمل والمدرسة التي كان يعمل بها.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بشأن تعزيز علاقات العمل وتطبيق القانون.

2- ختام تدريب "كهرباء تركيبات" بالإسكندرية

اختُتمت فعاليات دورة تدريبية على مهنة "كهرباء تركيبات" بالعربة المتنقلة في منطقة خورشيد، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، شارك في الدورة 9 متدربين تلقوا تدريبًا نظريًا وعمليًا لمدة 100 ساعة تدريبية على مدار 4 أسابيع.

يُذكر أن هذه الأنشطة تنفذ في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" لتأهيل الشباب لسوق العمل.

3- توعية بمخاطر الإدمان في بورسعيد

استقبل مقر العمل بمحافظة بورسعيد مسؤولي صندوق مكافحة الإدمان، ضمن مبادرة "القرار قرارك"، لتوعية العاملين بمخاطر المخدرات والتدخين.

تمت مناقشة الآثار السلبية للإدمان على الصحة والعمل، كما جرى التعريف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والخدمات المجانية التي يقدمها الخط الساخن 16023.

4- تدريب طلاب التعليم الفني بالدقهلية على مهن مختلفة

استقبل مركز التدريب المهني بأجا طلاب التعليم الفني لتدريبهم على مهن الخياطة، والكهرباء، والسباكة، ضمن بروتوكول تعاون بين وزارتي العمل والتعليم.

كما نُظّمت ندوة توعوية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجمصة عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومخاطر المواد الكيميائية.

"5- سلامتك تهمنا" في مستشفى بنها التعليمي بالقليوبية

نُظمت ندوة تثقيفية بعنوان "سلامتك تهمنا" في مستشفى بنها، تناولت مفاهيم وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وطرق الوقاية من الحوادث، وتحليل مخاطر بيئة العمل، واستخدام أجهزة الإطفاء.

5- ندوات توعوية في قرى ومراكز المنيا

شملت سلسلة ندوات توعوية عدة مراكز بالمحافظة، حيث نُظّمت لقاءات في هندسة كهرباء مغاغة، الوحدة المحلية بقرية أبيوها، إدارة صرف مغاغة، ومستشفى جامعة المنيا، تناولت موضوعات مثل مخاطر الحريق، تمكين المرأة، وتحليل بيئة العمل.

6- تسليم شهادات تدريب لـ 20 متدربة في الغردقة

تم تسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية لـ20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرتي "مهنتك مستقبلك" و"حياة كريمة".

وأكد مسؤولو التدريب إمكانية التحاق الشباب من 18 إلى 45 سنة بالبرامج التدريبية المجانية المؤهلة لسوق العمل.

7- ندوة عن قانون العمل وتشغيل النساء في أسوان

نُظمت ندوة توعوية للعاملين بإحدى الشركات حول قانون العمل، ركزت على حقوق المرأة العاملة وعدم التمييز في الأجور.

الندوة هدفت إلى رفع الوعي بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل وتحقيق بيئة عمل لائقة.

8- توعية بالسلامة المهنية في مدرسة بسوهاج

شهدت مدرسة الزهور بسوهاج ندوة عن السلامة والصحة المهنية تناولت أنواع المخاطر، خطة الطوارئ، وأنظمة الحريق، بمشاركة 35 من العاملين.

9- ندوة مهنية بمحطة مياه رمانة بشمال سيناء

اختُتمت ندوة تثقيفية في محطة مياه رمانة، بحضور 20 من المهندسين والفنيين، وتناولت أنواع المخاطر، تصاريح العمل، وطرق مكافحة الحرائق، ضمن خطة توعية شاملة لتأمين بيئة العمل.