شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب النيابات والمحاكم: الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها بين الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة قطر تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتعيد مصر لمكانتها القوية بين البلدان العربية لقيادة المنطقة نحو الاستقرار من منطلق أحلال عملية السلام الدائم وفقًا للمنظومة الدولية وقرارات الأمم المتحدة ووقف شامل وفوري لأطلاق النار داخل قطاع غزة.

وأكد "عبدالباقي" في تصريحات صحفية : العلاقات الثنائية تحظى باهتمام كبير في تلك المرحلة، خاصة وأن المنطقة تمر بمرحلة صعبة يتطلب معها تضافر كافة جهود الاشقاء من اجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، لافتًا الي قدرة مصر في النهاية على تحقيق عملية السلام في المنطقة ووقف مخطط التهجير، خاصة وان اللقاء بين الزعيمين يحمل رسائل لكافة دول المنطقة والعالم عن التكامل فى الأدوار بين الجانبين القطري والمصري خاصة فيما يتعلق بالوساطة فى المرحلة المهمة التى يمر بها قطاع غزة وبحث كل السبل لوقف الحرب نهائيا.

وأضاف، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات متعددة فى مصر سواء على المستوى الرسمى أو على مستوى القطاع الخاص، لاسيما بعد اللقاء الذى عقد بين الرئيس السيسي ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، لذلك يتوقع أن تكون هناك استثمارات قطرية قادمة إلى مصر، في الوقت الذي تفتح فيه الدولة ذراعيها لكل المستثمرين.