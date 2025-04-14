شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم ندوة "ملحمة استرداد طابا" للدكتور مفيد شهاب.. 16 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

تنظم جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ندوة كبرى تحت عنوان "ملحمة استرداد طابا" للدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، تعقد المحاضرة قي قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الأربعاء المقبل 16 أبريل.

ومن المقرر أن يشارك فى حضور الندوة قيادات الجامعة وعدد من طلاب مختلف الكليات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وفي الوقت نفسه، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.