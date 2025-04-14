شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: مستعدون لتحرير جميع المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال مسؤول بحماس، أن الحركة مستعدة لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "الاحتلال لا يزال يعطل اتفاق وقف إطلاق النار ويتنصل من التزاماته، وأكدنا للوسطاء ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق".

وتابع مسؤول حماس: "تعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.. والاحتلال يريد إطلاق سراح محتجزيه دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة".