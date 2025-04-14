شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الصحي يعلن نجاح جراحة دقيقة ومتطورة في مركز أورام مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إجراء جراحة استئصال القولون الحوضي باستخدام المنظار الجراحي، مع إعادة التوصيل باستخدام الدباسات الجراحية وتقنية الليجاشور، بكفاءة عالية ووفقًا لأحدث البروتوكولات والمعايير العالمية في جراحة الأورام، وذلك بمركز أورام مدينة نصر، ولأول مرة في مستشفيات الهيئة.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن هذه الجراحة تمثل خطوة ثانية في مسار التوسع في استخدام المنظار الجراحي، بعد إجراء نحو 15 عملية ناجحة لاستئصال كلي للرحم والمبايض باستخدام المنظار خلال الأشهر الستة الماضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عطا رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التطوير في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تحديث الخدمات الطبية وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وفقًا لأحدث التقنيات العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد عطا، أن الجراحة أُجريت تحت إشراف الدكتور أحمد مجدي مدير مركز أورام مدينة نصر، ونخبة متميزة من أطباء قسم جراحة الأورام، على رأسهم الدكتور أحمد سامي أستاذ جراحة الأورام، والدكتورة هبة نادر رئيس قسم جراحة الأورام، الدكتور محمد متولي، نائب رئيس قسم جراحة الأورام، والدكتور أحمد جلال، أخصائي جراحة الأورام، والدكتور محمد عمر أخصائي جراحة الأورام، موجها الشكر والتقدير للدكتور بهاء الدين عويس رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة، والدكتور أحمد زاهر نائب رئيس قسم التخدير.

وبدورها قالت الدكتورة هبة نادر، إن إدراج جراحة استئصال القولون بالمنظار الجراحي كخدمة نوعية متقدمة بالمركز، يُعد استكمالاً لسلسلة النجاحات التي بدأها القسم منذ ستة أعوام، بدءًا من جراحات الثدي التجميلية، وإنشاء وحدة جراحة الأورام النسائية، مرورًا بجراحات استئصال سرطانات الكلى والطحال، وانتهاءً بجراحات القولون التي بدأت منذ عام.