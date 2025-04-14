شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فروق بامتحانات النظامين القديم والجديد للثانوية 2025.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 في التقرير التالى أبرز الفروق بامتحانات النظامين القديم والجديد بالثانوية العامة 2025 كالتالى:

ـ اللغة الأجنبية الثانية مادة أساسية مضافة للمجموع لطلاب النظام القديم.

ـ أما اللغة الثانية لطلبة النظام الجديد مادة نجاح ورسوب وغير مضافة للمجموع.

ـ الجيولوجيا لطلاب الشعبة العلمية " علوم" في النظام القديم مادة مضافة للمجموع ولعا امتحان منفصل.

ـ أما الجيولوجيا في النظام الجديد مادة مضافة للأحياء ومن ثم فإن جزء من امتحان الأحياء مخصص للجيولوجيا ولا يوجد امتحان منفصل في الجيولوجيا.

ـ مادة الرياضيات يؤدى فيها طلاب النظام القديم 4 امتحانات بواقع 4 فروع في الرياضيات التطبيقية والبحتة.

ـ امتحان الرياضيات في النظام الجديد للثانوية العامة اختبارين فقط بعد دمج المواد الدراسية.

ـ مواد الفلسفة وعلم النفس واللغة الثانية مواد أساسية مضافة للمجموع بالنظام القديم.

ـ علم النفس والفلسفة مواد غير موجودة بجدول امتحانات الثانوية العامة نظام جديد.

ـ استحداث مادة الإحصاء كمادة مضافة للمجموع لطلاب النظام الجديد لشعبة أدبى ومخصص لها 60 درجة.

ـ أما الاقتصاد والاحصاء مادتين غير مضافتين للمجموع لطلبة النظام القديم.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تنطلق يوم 15 يونيو المقبل لطلاب النظامين الجديد والقديم وتستمر حتى 10 يوليو 2025.



