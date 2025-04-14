شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكويت بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسى "تاريخية" وتأتى فى ظروف بالغة الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير دولة الكويت بالقاهرة غانم الغانم، أن الزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى بلاده بدعوة كريمة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح "تاريخية"، لاسيما وأنها تأتى فى وقت تمر فيه المنطقة بظروف بالغة الدقة، لتؤكد حجم وعمق العلاقات الثنائية بين قيادتى البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وقال السفير الغانم - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين - إن العلاقات الكويتية - المصرية تعود لأكثر من قرن من الزمان، مبينا أن هذه الروابط اتسمت في بداياتها بالطابع الثقافي من خلال زيارة بعض الشخصيات الثقافية المصرية البارزة إلى الكويت، فضلا عن إرسال بعثات تعليمية كويتية في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات لتلقي العلم سواء في الأزهر أو المعاهد التعليمية المصرية، موضحا أن مصر أرسلت المعلمين والأساتذة بمختلف التخصصات إلى الكويت وكانت شريكا في التنمية والنهضة من بداية الاستقلال حتى يومنا هذا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "ممتازة وتاريخية".

وأضاف أن العلاقة بين الكويت ومصر تأطرت بطابعها وشكلها الرسمي بعد إعلان استقلال الكويت وتبادل السفراء وقيام العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين الشقيقتين والتعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت دورتها الـ13 في القاهرة في سبتمبر الماضي، برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وأشار إلى أنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بإعلان استقلال دولة الكويت، أكدت مصر آنذاك وقوفها إلى جانب دعم استقلال البلاد وسيادتها وانضمامها إلى جامعة الدول العربية، مؤكدا أن مصر كانت لها مواقف مشرفة منذ استقلال بلاده، فضلا عن وجود تنسيق سياسي وتطابق الرؤى بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض السفير الغانم المحطات المضيئة بين البلدين، حيث وقفت دولة الكويت بكل إمكاناتها إلى جانب مصر في حربي 1967 و1973 كما كان لمصر موقف مشرف خلال أزمة الاحتلال العراقي للكويت.

وقال السفير الغانم إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت ومصر شهدت بدورها طفرات خلال السنوات الماضية؛ إذ تشكل مصر وجهة الاستثمارات الكويتية سواء في القطاعين العام أو الخاص، فضلا عن الشراكات العديدة بين مستثمرين كويتيين ومصريين على الأراضي المصرية، موضحا أن أكثر من ألف شركة كويتية تعمل في مصر فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات الكويتية 20 مليار دولار في مجالات عدة ومنها البنى التحتية والطرق والسياحة والزراعة؛ ما جعل الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية.

وأضاف أن الصندوق الكويتي للتنمية كان له دور تنموي مهم في مصر، حيث أنجز 50 مشروعا بمختلف المجالات، مبينا أن الصندوق متواجد في مصر منذ إنشائه وأنجز العديد من المشاريع، كما تتم دراسة مشاريع أخرى من قبل المختصين في الصندوق؛ ليتم تنفيذها في الأراضي المصرية، مؤكدا على أن تأسيس (اللجنة المشتركة العليا الكويتية - المصرية) التي عقدت دورتها الـ13 السنة الماضية، ساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، معربا عن تطلعه لنتائج إيجابية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت.