شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: إعلان نتائج بطولة الأرجوميتر للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت بطولة الأرجوميتر للجامعات والمعاهد العليا رقم (52) الشهيد الرفاعي للعام الجامعي 2025/2024، وذلك في رحاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور (17) جامعة، بإجمالي (109) طالب وطالبة، و ذلك برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات،

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** السباق الأول: (فرق تتابع طالبات ٢٠٠٠م)

- المركز الأول: جامعة القاهرة

- المركز الثانى: جامعة الإسكندرية

- المركز الثالث الجامعة الأمريكية

** السباق الثانى: (فرق تتابع طلبة ٢٠٠٠م)

- المركز الأول: جامعة حلوان

- المركز الثانى: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- المركز الثالث: وزارة التعليم العالى

** السباق الثالث: (فرق طالبات خفيف الوزن ٥٠٠م)

- المركز الأول: جامعة حلوان

- المركز الثانى: جامعة القاهرة

- المركز الثالث: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

** السباق الرابع: (فردى طلبة خفيف الوزن ٥٠٠م)

- المركز الأول: الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري

- المركز الثانى: جامعة حلوان

- المركز الثالث: وزارة التعليم العالى

** السباق الخامس: (فردى طالبات ٥٠٠م)

- المركز الأول: ميام أحمد الدمياطي (جامعة الإسماعيلية الأهلية)

- المركز الثاني: رنا نصر محمود (جامعة عين شمس)

- المركز الثالث: مريم هيثم إبراهيم (جامعة حلوان)

** السباق السادس: (فردى طلبة ٥٠٠م)

- المركز الأول: عبد الرحمن سعد متولى (جامعة قناة السويس)

- المركز الثانى: ياسين مصطفى توفيق (جامعة حلوان)

- المركز الثالث: عمر القماصى (الجامعة الألمانية)

** السباق السابع: (فرق تتابع ميكس خفيف الوزن ٢٠٠٠م)

- المركز الأول: جامعة حلوان

- المركز الثانى: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- المركز الثالث: جامعة الإسكندرية

** السباق الثامن: (فرق تتابع ميكس ٢٠٠٠م مقسم)

- المركز الأول: الجامعة الأمريكية بالقاهرة

- المركز الثانى: جامعة القاهرة

- المركز الثالث: جامعة حلوان

**السباق التاسع: (فردى طالبات خفيف الوزن ١٠٠٠م)

- المركز الأول: هنا خالد الطويل (جامعة القاهرة)

- المركز الثانى: مريم محمود حمام (جامعة حلوان)

- المركز الثالث: بسملة مهاب أحمد (جامعة الإسكندرية)

** السباق العاشر: (فردى طلبة خفيف الوزن ١٠٠٠م)

- المركز الأول: زياد محمد سلامة (الجامعة البريطانية بالقاهرة)

- المركز الثانى: عمرو أسامه فهمى (وزارة التعليم العالى)

- المركز الثانى مكرر/ عمر محمد محمد (جامعة حلوان)

** السباق الحادى عشر: (فردى طالبات ١٠٠٠م)

- المركز الأول: ميام أحمد الدمياطى (جامعة الإسماعيلية الأهلية)

- المركز الثانى: فريدة السيد فاروق (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث: رنا نصر محمود (جامعة عين شمس)

** السباق الثانى عشر: (فردى طلبة ١٠٠٠م)

- المركز الأول: عبد الرحمن سعد متولى (جامعة قناة السويس)

- المركز الثانى: زياد سيد احمد (وزارة التعليم العالي)

- المركز الثالث: نور الدين محسن (جامعة حلوان)

** السباق الثالث عشر: (فرق ميكس ٣٠٠٠م)

- المركز الأول: جامعة حلوان

- المركز الثانى: جامعة القاهرة

- المركز الثالث: الجامعة الأمريكية بالقاهرة.