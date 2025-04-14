شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني لليوم السابع: نخطط لجعل مصر الوجهة الأولى للترانزيت بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن مصر تسعى لتكون الوجهة الأولى لرحلات الترانزيت في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى إنه لتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون لدى مصر مطار محوري مجهز لاستيعاب حركة الترانزيت بجانب حركة سفر الركاب العادية، وهو ما يتم تطويره في مطار القاهرة حاليًا، كما أن هناك توجهًا لإنشاء مبنى جديد في المطار "مبنى ٤" ليستوعب ٣٠ مليون راكب إضافي سنويًا.

وأضاف الحنفي، في تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش مشاركته في مؤتمر الإيكاو لتسهيلات النقل الجوي الذي تستضيفه دولة قطر، اليوم الاثنين، أن مصر للطيران مؤهلة لنقل ركاب الترانزيت، وأن نسبة ركاب الترانزيت فيها حاليا بلغت ٤٠٪؜ من إجمالي عدد الركاب المسافرين على طائراتها، وهناك سعي حقيقي لزيادة هذه النسبة من خلال خطة تطوير ونمو كانت الشركة تستهدف تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة لكن بسبب نقص الطائرات المتاحة في السوق قد تطول هذه المدة من ١٢ إلى ١٨ شهرًا، ونتوقع الانتهاء من هذه الخطة قبل ٢٠٣٠

وعن مشاركة مصر في مؤتمر الإيكاو قال وزير الطيران المدني إن المؤتمر ينظم تسهيلات السفر للركاب لضمان سهولة ويسر حركة الركاب من خلال إدارات الجوازات والحدود، ومن المنتظر خروج إعلان وزاري في نهاية الفعاليات يضم بعض الالتزامات القياسية الخاصة ليتم تطبيقها على كل دول العالم، متوقعًا أن يخرج المؤتمر بنتائج عديدة لصالح الركاب تجعل تجربتهم في السفر والتنقل بين مطارات العالم المختلفة أفضل وأيسر.