شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجئة.. ارتفاع بحرارة الجو بقيم تصل لـ4 درجات اعتبارا من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من الخميس المقبل 17 أبريل، متوقع ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من (30:28 )، والسواحل الشمالية من (25:24 ) درجة، وجنوب البلاد من ( 36:35) درجة.

ويشهد اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، طقسا معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ما يشهد اليوم، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 27 درجة.

الصغرى 13 درجة.

أسوان

العظمى 28 درجة.

الصغرى 15 درجة.