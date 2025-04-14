شكرا لقرائتكم خبر عن محلل كويتى لليوم السابع: أزمة غزة وتنمية الاستثمارات الكويتية فى مصر على طاولة نقاش القيادتين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - مصر تحملت أعباء كبيرة منذ عام 1947 من أجل فلسطين

أكد الكاتب والمحلل السياسى الكويتى الدكتور عايد المناع، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الكويت هى زيارة شقيق إلى شقيقة الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأشار إلى لقاء الرئيس السيسى والأمير مشعل ستتناول العديد من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، ومن المتوقع أن يأتى فى الصدارة قضضية غزة وسبل الضغط بالتنسيق مع الخليج على الإدارة الأمريكية لتكون متوازنة فى هذا الملف وتثبيت الموقف الرافض لتهجير الفلسطيين من أرضهم

أضاف المناع، فى حديثه لـ"الخليج 365"، أن من أبرز الملفات التى ستطرح على طاولة نقاش القيادتين المصرية والكويتية، بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت وتوسعة مجالات التعاون التجارى، خاصة تنمية الاستثمارات الكويتية فى مصر، والسياحة الكويتية إلى مصر، و أوضاع العمالة المصرية فى الكويت ، وطرح الاستعانة بأعداد إضافية من هذه العمالة.

وأشار إلى لقاء مرتقب للرئيس السيسى مع رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين خلال زيارته الحالية للكويت.

وبالنسبة للعلاقات بين مصر والكويت، أشار المناع إلى أن العلاقات المصرية الكويتية تعود إلى ما قبل خمسينيات القرن الماضى، ولمصر مواقف أخوية لا تنسى تجاه شعب الكويت وساندتنا فى حرب تحرير الكويت، أيضا الكويت شاركت المصريين فى حربى 1967 و1973 ، وتطورت هذه العلاقات على مدى سنوات ، كما تم إنشاء "بيت الكويت" فى القاهرة عام 1954 ، واستقبلت مصر الطلاب الكويتيين كبلدهم الثانى، كما تستفيد الكويت من خبرات المصريين فى مجال الطب والتدريس وغيرهما .

وعلى المستوى السياسى أشار إلى التطابق فى وجهات النظرحيال القضايا المحورية بالمنطقة، مشيرا إلى أهمية الدور الذى تلعبه مصر فى المنطقة ، بل وعلى مستوى السياسة الدولية ، ولمصر جهود مضنية ومحورية فى غزة وتقود الموقف العربى الرافض لتهجير الفلسطينيين ، وتصر على إعمار قطاع غزة، وهى فى سبيل ذلك تتحمل الكثير من المشقة.

وأكد أن الدور المصرى تجاه الفلسطينيين ليس جديدا ، فقد تحملت مصر أعباء كبيرة منذ عام 1947 حتى يومنا هذا وخاضعت عدة حروب من أجل فلسطين، ولا تزال داعمة لحقوق الفلسطينيين.