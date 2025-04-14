شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: انخفاض معدلات الاحتياجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن تراجع معدلات الزيادة السكانية يعمل على تحسين الخصائص السكانية والذى يتحقق من خلال النقاط التالية :-

- زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل والتعليم.

- انخفاض معدلات الاحتياجات غير الملباة.

- توفير وسائل مجانية للصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة في جميع منافذ الخدمة الحكومية والجامعية والقطاع الخاص.

- وصلت نسبة تغطية الأطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة إلى 80% بعد أن كانت تعاني من عجز شديد قارب الـ 60 % .



وكان أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أعلن فى وقت سابق نجاح جهود وزارة الصحة والسكان، وكافة الجهود الوطنية المبذولة خلال السنوات الأخيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات النمو السكاني