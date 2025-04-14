شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة المشاركة فى قداس عيد القيامة بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من الأقباط عن كيفية المشاركة في قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إذ أعلن المركز الإعلامي القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن الترتيبات الخاصة بصلوات قداس عيد القيامة المجيد، والمقرر إقامته مساء يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

تم التنسيق مع الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، بالإضافة إلى مطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى، لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

وأوضح المركز، أن هناك دعوتين منفصلتين: واحدة لحضور صلوات الجمعة العظيمة، وأخرى لحضور قداس عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على بطاقات الدعوة من خلال الكنيسة التابع لها المشارك، أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مباشرة.

تنظيم الدخول والمشاركة:

- غير مسموح بدخول أي شخص لا يحمل بطاقة دعوة، سواء من الكهنة أو الشمامسة أو الشعب.

- تقتصر خدمة الشماسية على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن تُقبل أية استثناءات في هذا الشأن.

- نرجو من جميع الحضور الالتزام الكامل بتعليمات خدام الكشافة، سواء عند الدخول والخروج أو أثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

تنبيهات مهمة:

- لن يُسمح بدخول السيارات إلى داخل فناء الكاتدرائية.

- نرجو من الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية، حتى وإن كانت طفيفة، الامتناع عن الحضور حرصًا على صحة وسلامة الجميع.

موعد فتح الأبواب:

- تفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة العظيمة في تمام الساعة السابعة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا التوقيت.

- سيكون الدخول من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.