شكرا لقرائتكم خبر عن "الموز" يحتاج إلى معاملات زراعية خاصة فى ابريل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر أبريل.

ويحتاج محصول الموز لمعاملات زراعية خاصة خلال شهر ابريل .. تعرف عليها:

أهم التوصيات الفنية التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات

1- إزالة الخِلف التي تظهر خلال الشهر.

2- الاستمرار في جمع المحصول.

3- رفع الأكياس المتبقية على السوباطات.

ثانيا: التسميد

ا- تسميد الأشجار في أرض الوادى

التسميد الآزوتي كما في الشهر السابق واضافة الدفعة الأولي من سلفات البوتاسيوم بمعدل 500 جم / نبات .

ب- التسميد في المشتل

إضافة دفعتين من سلفات النشادر خلال الشهر 100-150 كجم/فدان/دفعة.

ج- التسميد في الأراضي الرملية:

إضافة 4 كجم نترات نشادر + 4 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان خمس مرات أسبوعيا واضافة سلفات الماغنسيوم بمعدل 1 كجم / فدان / أسبوعيا واضافة حامض الفوسفوريك بمعدل 1 لتر / ف/ أسبوعيا.

ثالثا: برنامج الري

تتراوح احتياجات الفدان من مياه الري من 25-30 م3 يوميا.

رابعا: برنامج المكافحة

فحص و إزالة النباتات المصابة بتورد القمة أو التبرقش مع الرش الدوري كل أسبوعين لمقاومة حشرة المن.

إضافة مبيد نيماتودي مناسب من 20-25 كجم / فدان ثم الري مباشرة.