شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح موانئ السويس البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 08:03 م

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السويس البحرية بمحافظة السويس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.