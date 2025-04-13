شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قلب أطفال تحدد أسباب الإصابة باستسقاء قلب حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سحر شاكر أستاذ قلب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه يمكن حدوث فشل في قلب الأطفال عندما يتم إعطاؤهم محاليل كثيرة تفوق احتياجاتهم، عند إصابتهم بالالتهاب رئوى ومضاعفة السوائل أو المحاليل فإن هذا يعرض حياتهم للخطر.

وأضافت أنه من بعض أسباب فشل القلب هو الممارسة الخاطئة للأطباء الشبان عند الإكثار من السوائل عن طريق الوريد، حيث يمكن أن يسبب ذلك فشل بالقلب، موضحة، إن الطفل قد يكون مصابا بالتهاب رئوى وعند إعطائه المحلول الملحى بالوريد يحدث فشل بالقلب، لذلك لابد من مراقبة هذه السوائل اثناء إعطائها من خلال الموجات فوق الصوتية على الاوردة فاذا لاحظ الشريان الراجع للقلب متمدد ولا ينقبض على الطبيب وقف المحاليل على الفور، ويغير خطة العلاج، وعليه أن يلاحظ ان السوائل الزائدة بالقلب أدت الى حدوث نهجان للطفل وعند التخلص من هذه المحاليل التي تؤخذ عن طريق الوريد يعود الطفل إلى طبيعته.

وأشارت إلى أنه قد يحدث ترشح في القلب ويمكن عمل بذل من خلال إدخال إبرة الى تجويف القلب لشفط المياه، موضحة أن القلب الطبيعى لا يتكون مياه داخله أو في تجويف القلب، مضيفة، إن أسباب وجودة مياه داخل القلب هو التهاب عضلة القلب وهى التي تسبب ترشح في القلب، ويحدث استسقاء حول القلب نتيجة عدة أسباب مثل: الفيروسات مثل فيروس كورونا أو نتيجة التهاب بكتيرى، وجميع أنواع الحمى الروماتيزمية تسبب استسقاء حول القلب، وأيضا الذئبة الحمراء تسبب استسقاء حول القلب، موضحة أن المحاليل لابد أن يتم إعطاؤها للطفل بدقة، لأنها تسبب فشل بالقلب، ويحدث أيضا فشل بالرئة، مؤكدة، إن الاستسقاء حول القلب تكون نتيجة حدوث ارتشاح بالقلب.

وأضافت أنه تم عقد ورشة عمل على هامش المؤتمر رقم 37 لمستشفى أبو الريش الجامعى والذى اختتمت اعماله مؤخرا بالقاهرة، وتم تدريب 180 طبيب قلب أطفال من جميع انحاء الجمهورية على كيفية استخدام الموجات فوق الصوتية لقلب الأطفال وتم التدريب العملى على استخدام الايكو لوضع الخطة العلاجية للطفل المصاب ومساعدته في استخدام الأدوية لضبط نبضات القلب.