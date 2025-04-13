شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة الأربعاء والخميس.. وتحذر من تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى ستسجل 26 درجة مئوية حتى يوم الثلاثاء، ومن يوم الأربعاء والخميس ستبدأ قيم درجات الحرارة فى الارتفاع والعظمى فى القاهرة الكبرى لـ 32 درجة مئوية والطقس دافىء فى فترات النهار معتدل فى فترات الليل.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن محافظات الصعيد ستهد ارتفاع قيم درجات الحرارة لـ 36 و 37 درجة مئوية، ومع منتصف الأسبوع وحتى بداية الأسبوع المقبل سنشهد ارتفاعًا فى درجات الحرارة.



وحذرت منار غانم المواطنين من تخفيف الملابس، وارتداء الملابس الصيفية فى فترات الليل، مؤكدة أن البرودة ستظل حتى أخر الشهر الجارى.