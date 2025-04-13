شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: القضاء على 60% من قوائم الانتظار منذ أغسطس 2024 حتى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن حجم العمل منذ شهر أغسطس 2024 حتى اليوم، استطاع التغلب على 60% من قوائم الانتظار.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمناقشة ما ورد من ملاحظات أعضاء اللجنة؛ على ما جاء بتقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من رئيس مجلس الوزراء عن عام 2024، 2025 فيما يخص نسب الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة والسكان عن تلك الفترة، وكذلك في ضوء قياس مدى التزام الوزارة بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من توصيات في هذا الشأن.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن المستهدف 230 ألف حالة لكن الوزارة حققت 246 ألف حالة منها 18.7 الف حالة عمليات قرنية.