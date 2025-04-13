شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية على أهداف إسرائيلية في غلاف غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 03:36 م

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إطلاق رشقة صاروخية باتجاه غلاف غزة المحتل.

وعلى إثر ذلك دوت صافرات الإنذار في عددا من المناطق المحتلة من قبل إسرائيل.

بدوره قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة دون تسجيل إصابات.