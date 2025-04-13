شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية: ”الخليج 365” الأسرع على الإطلاق فى النشر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، موجزا لتحليل البيانات الخاصة نشره مركز الإعلام بالنيابة الإدارية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، والذي أسفر عن تصدر موقع ”الخليج 365” لأكثر الجهات الإعلامية تعاونًا ونشرًا للبيانات الصادرة عن النيابة الإدارية، فضلًا عن كونها الجهة الإعلامية الأسرع استجابة على الإطلاق، فيما يخص توقيتات النشر على النحو الموضح بالموجز التحليلي المرفق.

وتعرب النيابة الإدارية عن خالص التقدير لما يقوم به القسم القضائي باليوم السابع من جهد وأداء مهني رفيع ورسالة إعلامية متميزة، آملين استمرار التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية واليوم السابع.





الموجز التحليلي





الموجز التحليلي