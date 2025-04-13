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النيابة الإدارية: ”الخليج 365” الأسرع على الإطلاق فى النشر

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  • النيابة الإدارية: ”الخليج 365” الأسرع على الإطلاق فى النشر 2/3
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القاهرة - سامية سيد - كتب: أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

الأحد، 13 أبريل 2025 03:30 م

نشرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، موجزا لتحليل البيانات الخاصة نشره مركز الإعلام بالنيابة الإدارية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، والذي أسفر عن تصدر موقع ”الخليج 365” لأكثر الجهات الإعلامية تعاونًا ونشرًا للبيانات الصادرة عن النيابة الإدارية، فضلًا عن كونها الجهة الإعلامية الأسرع استجابة على الإطلاق، فيما يخص توقيتات النشر على النحو الموضح بالموجز التحليلي المرفق.

وتعرب النيابة الإدارية عن خالص التقدير لما يقوم به القسم القضائي باليوم السابع من جهد وأداء مهني رفيع ورسالة إعلامية متميزة، آملين استمرار التعاون المثمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية واليوم السابع.

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الموجز التحليلي

 

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الموجز التحليلي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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