شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: تسوية الآلاف المنازعات الضريبية بعد التعديلات التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن تحقيق نتائج إيجابية تظهر في أداء المالية العامة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، لافتًا إلى أن النتائج الهائله التي تحققت نتيجة إدخال تعديلات جوهرية على المنظومة الضريبية لتبسيط الإجراءات وتحفيز المجتمع الضريبي على غلق الملفات القديمة وإنهاء النزاعات، والتي ساهم فيها مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد والتي شهدت مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/2024.

وأكد "كجوك" أن النتائج الأولية لهذه التعديلات كانت مشجعة، حيث تم تسوية عشرات الآلاف من الحالات الضريبية بشكل طوعي بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة ستتقدم بحزمة تعديلات جديدة ستُطرح قريبًا في منظومة الجمارك والضرائب العقارية، بناءً على توصيات تم دراستها بعناية.

وأكد أحمد كجوك، أن الحكومة تسعى لحلول عملية تُنفذ خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، في إطار خطة شاملة لإصلاح السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.