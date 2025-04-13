شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي عدداً من الوزراء الفرنسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مقرِّ إقامته بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وزير الداخلية الفرنسي، السيد برونو روتايو؛ وجرى خلال اللقاء مناقشةُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.

جاء ذلك، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الدكتور العيسى إلى جمهورية فرنسا، بدعوةٍ تلقاها من أبرز مراكز الفكر والدراسات التي تتميز بسعة الانتشار والتأثير العالمي، وذلك لمناقشة عددٍ من مستجدات القضايا المعاصرة ذات الصلة برسالة الرابطة ومهامها، والحوار حول مجموعةٍ من المصطلحات الفكرية والدينية الأكثر.

وفي السياق ذاته، أقام وزير العدل وحافظ الأختام الفرنسي، السيد جيرالد ديرماران، في مقرِّ وزارة العدل بباريس، مأدبة غداء على شرف الأمين العام للرابطة، الدكتور محمد العيسى.

وجرتْ خلال المناسبة مناقشةُ عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالسياقات الفكرية والدينية المؤثرة في الساحة الفرنسية، وفي الدول الناطقة بالفرنسية وهي الملفات الأبرز -دولياً- التي يعمل عليها الوزير الفرنسي في إطار أنشطته الفكرية ومهامه الرسمية.

كما استقبل الأمين العام للرابطة، في مقرِّ إقامته بالعاصمة الفرنسية "باريس"، وزيرة المساواة ومكافحة التمييز، السيدة أورور بيرجيه؛ وجرى خلال اللقاء استعراضُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.

ثم التقى الدكتور العيسى، في مقرّ وزارة الخارجية الفرنسية، وزير الخارجية جون نويل بارو، وجرى خلال اللقاء مناقشةُ عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترَك.



جانب من الزيارة



جانب من اللقاء



جانب من زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي



جانب من لقاء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي



زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي