شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل معلمة ومدير مدرسة للشؤون القانونية في الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مدير المديرية، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، جولة تفقدية لعدد من المدارس في إدارة أوسيم التعليمية، للوقوف على مدى التزام المدارس بالتعليمات الوزارية وسبل تحسين الأداء التعليمي والإداري.

ونبه وكيل الوزارة خلال زيارته لمدرسة بشتيل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، على ضرورة تشكيل لجنة لإعادة الانضباط داخل المدرسة، مع تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي ودعوة المدرسة للاهتمام بالصيانة البسيطة، وتفعيل جروبات أولياء الأمور لحث الطلاب على الحضور المنتظم والمشاركة الفاعلة في الأنشطة المدرسية.

وأكد خلال زيارته لمدرسة بشتيل الإعدادية بنات بأوسيم، أهمية تعليق القسم والعلم والجداول والقوائم بالفصول لتوفير بيئة تعليمية منظمة، مشددًا على ضرورة التقييمات الدقيقة ومطابقتها للدرجات المرصودة في سجلات الرصد، وتفعيل الأنشطة المدرسية، والتواصل المستمر مع أولياء الأمور.

ونبه خلال زيارته لمدرسة المجد ف2 في أوسيم، على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة البسيطة، مع متابعة سجلات التقييمات بشكل مستمر، وتحسين مستوى الطلاب الضعاف.

وأكد خلال زيارته لمدرسة بشتيل الابتدائية الجديدة، ضرورة تعليق القسم والعلم والجداول والتزام المدرسة بأعلى مستويات الدقة في التصحيح واستيفاء سجلات الرصد.

ووجه الشكر إلى مدير مدرسة الأمل للتعليم الأساسي عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، على الجهود المبذولة في الحفاظ على انضباط المدرسة وبيئتها التعليمية الجيدة.

وأكد خلال زيارته لمدرسة المناشى الابتدائية القديمة التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية، ضرورة تعليق القسم والعلم والجداول وتنظيم التقييمات بدقة، مع التركيز على النظافة العامة في المدرسة.

وخلال زيارته لمدرسة المناشى الجديدة ت.أ، وجه تعليمات تعليمات بتشكيل لجنة لإعادة الانضباط داخل المدرسة، مع الإشارة إلى أهمية متابعة التقييمات والتأكد من موافقة سجلات الرصد للدرجات الفعلية.

وفي إطار الزيارة، تم تحويل معلمة إلى الشؤون القانونية لعدم تطابق سجل التقييمات مع الدرجات الفعلية، كما تم تحويل مدير المدرسة للشؤون القانونية نتيجة لتقصيره في أداء عمله.

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خلال الزيارة على التواصل المباشر مع أولياء الأمور، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول كيفية تحسين بيئة المدرسة وتعزيز مستوى التعليم.

وأبدى اهتمامه بمعرفة همومهم وتطلعاتهم بشأن مستوى الأداء التعليمي، مؤكدًا لهم أن المدارس هي البيئة الثانية لأبنائهم، ومن واجب الجميع، إداريين ومعلمين وأولياء أمور، التعاون من أجل توفير أفضل تعليم ممكن.

وأشار "عطية"، إلى أن دور أولياء الأمور لا يقتصر فقط على دعم أبنائهم في المنزل، بل يمتد إلى دور أساسي في المساعدة على تحسين بيئة المدرسة من خلال التواصل المستمر مع المعلمين والإدارة المدرسية، والمشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية.

ونوه ة إلى أهمية التفاعل مع جروبات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدارس لتبادل المعلومات المتعلقة بالطلاب، والحرص على متابعة التقييمات الشهرية ومواعيد الامتحانات لضمان حضور الطلاب بشكل منتظم، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية سليمة ومثمرة.

وفيما يخص تطبيق نظام البكالوريا الجديد في التعليم الثانوي، أوضح "عطية"، لأولياء الأمور أنه رغم التحديات، فإن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية نحو تطوير التعليم، ويهدف إلى إعداد جيل قادر على التفاعل مع متطلبات العصر ومتغيراته.

وأكد أن العمل مستمر في مراجعة وتقييم الأداء داخل جميع المدارس وفقًا لأعلى المعايير، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي تقصير في تطبيق التعليمات الوزارية، لضمان أن تكون المدارس في أفضل حالاتها استعدادًا للعام الدراسي المقبل ونجاح الطلاب.