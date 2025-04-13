شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إزالة عقار مخالف من 8 طوابق فى عين شمس استجابة للمواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 03:22 م

تلقت وزارة التنمية المحلية شكوى من سكان شارع فتحى إسماعل بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، بتضررهم من وجود عقار مخالف يتم بناءه حالياً ويؤثر على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الفور قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بفحص الشكوى على أرض الواقع وقام فريق برئاسة المهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالتوجه إلى العقار محل الشكوى وتبين أن العقار بالكامل مخالف من الطابق الأرضى والميزانين وحتى الطابق السادس.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع سكرتير عام المحافظة ونائبة المحافظ للمنطقة الشرقية، وتم البدء فى إزالة العقار بالكامل، حيث تم إزالة سقف الدور السادس علوى وحوائط العقار وذلك بتواجد شركة المرافق ورئيس الحى وجارى استكمال تنفيذ أعمال الإزالة بالكامل وإتخاذ الاحراءات القانونية تجاه الواقعة .

وأكدت د. منال عوض، أنه لا تهاون فى التصدى بكل حسم لأى مبانى مخالفة والبناء بدون ترخيص بالمحافظات، مؤكدة على وجود متابعة يومية لكافة شكاوى المواطنين التى ترد للوزارة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش بالوزارة باستمرار المتابعة حتى يتم الانتهاء تماماً من إزالة العقار بالكامل ليكون ذلك رسالة للمخالفين بعدم ارتكاب أى مخالفات.



بدء إزالة العقار



موقع العقار المخالف



أعمال إزالة العقار