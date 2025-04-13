شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تتقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة جودة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 03:16 م

استقبل الدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء ووفدا من قيادات الهيئة، استجابة للطلب المقدم من جامعة عين شمس للحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة على التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي المصرية بما يتفق مع المعايير العالمية، والتزام الهيئة بمتابعة زيارات مؤسسات التعليم العالي وتقديم الدعم اللازم لها ولفرق زيارات المراجعة الخارجية لضمان جودة عمليات التقييم والمراجعة كما أوضح عشماوي دور إدارتي اعتماد المؤسسات التدريبية وبرامجها والاطار القومي للمؤهلات، اللذين تم اضافتهما الى مهام الهيئة.

وأشاد الدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس بدور الهيئة الفعال في ضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي المختلفة وحرص الجامعة على استيفاء معايير الهيئة للحصول على الاعتماد ومواكبة المعايير الدولية.

وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الحديث حول تطلعهما الى استمرار التعاون مستقبلاً وتبادل الخبرات بما يحقق الهدف المنشود للطرفين والمتمثل في تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم.

