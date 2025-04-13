شكرا لقرائتكم خبر عن تقاسم اللقاحات والأدوية أهم الموضوعات المطروحة فى اتفاقية الجائحة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن أعضاء المنظمة يقتربون من التوصل لاتفاق بشأن معاهدة الاستعداد للجوائح المستقبلية.

وأضافت المنظمة، أن إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل بين الدول الغنية والدول النامية هي كيفية تقاسم الأدوية واللقاحات بشكل عادل لتجنب أخطاء عصر كورونا.



وتهدف الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس لمدة 3 سنوات والتي ستكون ملزمة قانونًا، إلى تعزيز دفاعات العالم ضد مسببات الأمراض الجديدة بعد أن قتلت جائحة كورونا ملايين الأشخاص في عامي 2020 و2022.

وقال مصدر مشارك في المناقشات في جنيف إن "المحادثات استمرت طوال الليل حتى الساعة التاسعة صباحا (السبت) لكنها لم تتمكن من حل القضايا النهائية".

وأضاف مصدر دبلوماسي في جنيف أن "تقدما كبيرا تحقق، وتم الاتفاق على كل بنود المعاهدة تقريبا باستثناء بعض القضايا العالقة والحاسمة"، وقد فشلت المحادثات في الالتزام بموعد نهائي مهم العام الماضي على الرغم من عدة جولات من المحادثات في وقت متأخر من الليل.

وكان الرئيس المشارك لهيئة التفاوض قد صرح في وقت سابق لوكالة فرانس برس أنه تم التوصل إلى اتفاقا مبدئيا، وكانت الولايات المتحدة بطيئة في الانضمام إلى المحادثات المبكرة، لكنها انسحبت من المناقشات هذا العام بعد أن أصدر الرئيس الجديد دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومنع المشاركة في المحادثات.

وسيكون للدول الأعضاء الـ192 الأخرى في منظمة الصحة العالمية التي انضمت إلى المناقشات حرية التصديق على الاتفاق أو عدم التصديق عليه بعد اعتماده رسميا، ولقد كانت المفاوضات متعثرة طوال الوقت بسبب مزاعم المعلقين اليمينيين، بما في ذلك في الولايات المتحدة ولكن أيضا في بريطانيا وأستراليا، بأنهم قد يقوضون السيادة الوطنية من خلال منح قدر كبير جدا من السلطة لوكالة تابعة للأمم المتحدة.

ويرفض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس مثل هذه التأكيدات، ويقول إن الاتفاق من شأنه أن يساعد البلدان على حماية نفسها بشكل أفضل من تفشي الأوبئة.



سيُمثل الاتفاق، في حال إتمامه، انتصارًا تاريخيًا لمنظمة الصحة العالمية، لم تتفق الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة واحدة إلا مرة واحدة في تاريخها الممتد لـ 75 عامًا، وهي اتفاقية مكافحة التبغ عام 2003.