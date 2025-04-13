شكرا لقرائتكم خبر عن 14 شهيدا وعشرات المصابين بقصف إسرائيلى على جباليا وخان يونس فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 14 فلسطينيا، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد قصف طيران الاحتلال مناطق في جباليا وخان يونس في قطاع غزة، وفق مصادر طبية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة منون في منطقة الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استشهد 3 مواطنين بينهم امرأة في قصف طيران الاحتلال خيمة في منطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع، واستشهد 3 آخرين، وأصيب عدد آخر جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة المنارة جنوب شرق مدينة خان يونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر جراء استهداف ارض زراعية في بلدة عبسان شرق خان يونس.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,944 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,156 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.