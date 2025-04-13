شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات: مصر حققت فائضا أوليا 859.6 مليار جنيه عن عام 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التقارير السنوية عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والقوائم المالية، وتقويم الأداء عن السنة المالية 2024/2023.

وأشار، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلي أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2023، عن استخدمات فعلية بلغت نحو 4374.4 مليار جنيه عن الإيرادات الضرائب والمنح وإيرادت أخري.

وأوضح الفيصل، أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بمراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة الجهاز الإدارى الهيئات العامة الخدمية، وحدات الإدارة المحلية وكذا الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الإقتصادية للسنة المالية 2023/2024 والهيئة القومية للإنتاج الحربي وفقاً لدستور جمهورية مصر العربية الصادر في يناير لسنة 2014 وقانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، وتطبيقاً للمادة (68) من القانون رقم 2022 بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2024، قدم الجهاز تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية وتقويم أداء جهات الموازنة العامة للدولة، وكذا الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والقوائم المالية وتقويم أداء الهيئات لسنة وبناء عليه يتناول عرض الجهاز قسمين.

وقال المستشار محمد الفيصل يوسف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن القسم الأول يتضمن عرض لأهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024 وتقويم أداء جهات الموازنة العامة للدولة الجهاز الإدارى الهيئات العامة الخدمية، وحدات الإدارة المحلية عن السنة المالية، بينما القسم الثاني يتضمن عرض لأهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية الموازنات الهيئات العامة الإقتصادية عن السنة المالية 2023/2024 وقوائمها المالية وتقويم الأداء.

وأشار إلي أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/2024 أسفر عن استخدامات فعلية بلغت نحو 4,374.4 مليار جنيه، وعن الإيرادات (الضرائب - المنح - إيرادات أخرى ومتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية الفعلية) بلغت نحو 2,586.7 مليار جنيه، بفرق بلغ نحو 1,787.7 مليار جنيه (الفجوة التمويلية) والتي تم تمويلها بالاقتراض وإصدار أوراق مالية محلية وأجنبية. من أهم مؤشرات التنفيذ، تحقيق فائض أولى بلغ نحو 859.6 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 مقابل نحو 164.3 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، وتحقيق عجز نقدى بلغ نحو 511.5 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 مقابل نحو 620.7 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023، وتحقيق عجز كلى بلغ نحو 504.5 مليار جنيه عن السنة المالية 2023/2024 مقابل نحو 609.9 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023.