شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلاً والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 02:11 م

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 14 أبريل 2025، طقسا معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، ونشاط رياح على بعض المناطق .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 12 درجة.

سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 27 درجة.

الصغرى 13 درجة.

أسوان

العظمى 28 درجة.

الصغرى 15 درجة.