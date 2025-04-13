شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: دعم الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وضمان استقرار أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع قيادات شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة موقف توافر الزيوت في الأسواق، واستعراض خطط الشركة في التوسع وتحسين الكفاءة الإنتاجية ف وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور مهندس علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي لوزارة التموين، واللواء عبد المنعم حسن الرئيس غير التنفيذي للشركة، والمهندس حامد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وممثلي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.



اجتماع وزير التموين مع قيادات شركة الإسكندرية للزيوت والصابون



يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم الشركات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان توافر السلع الاستراتيجية في مختلف المحافظات.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين حرص الوزارة على دعم الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات التابعة لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين ، كما تناول الاجتماع الموقف المالي والتشغيلي والتسويقي للشركة، ووجّه الوزير بضرورة رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المنتجات، مع وضع خطة متكاملة لتكثيف الإنتاج وزيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة، خاصة في قطاع الزيوت.

واستعرض الاجتماع كذلك خطة الشركة للتوسع في خطوط الإنتاج، وتحسين أنظمة التشغيل والتوزيع، بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلي، ومنع أي نقص في المعروض أو تلاعب في الأسعار.



جانب من الاجتماع

وشدد الوزير على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الوزارة والشركة لمتابعة الأداء أولاً بأول، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم، بما يحقق استقرار السوق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين دون أعباء إضافية.

من جانبهم، أكد مسؤولي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون التزامهم الكامل بتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن الشركة تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج والتوزيع لمواكبة الطلب المتزايد في السوق.