شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة المصري، والوفد المرافق له اليوم، بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير في الإسكندرية.

جاءت الزيارة في إطار التعاون القائم بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والذي انطلق منذ عام 2018 ضمن بروتوكول مشترك يهدف إلى تطوير البنية التكنولوجية بمجلس الدولة.

وأشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، بجهود مجلس الدولة في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، مؤكداً اعتزازه بالتعاون المثمر بين المؤسستين، ودور الأكاديمية في تطوير البوابة الإلكترونية وإنشاء مكتبة العدالة الإلكترونية وميكنة الأنظمة القضائية والإدارية.

بدوره، أكد المستشار أحمد عبد الحميد عبود، أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي وجهود متواصلة من قِبل قضاة وإداريي مجلس الدولة بالتعاون مع فريق الأكاديمية، مشيداً بما تقدمه الأكاديمية من دعم فني واستشاري بقيادة الدكتورة سارة السعدني، مستشار تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور إسماعيل عبد الغفار درع الأكاديمية التذكاري لمعالي رئيس مجلس الدولة، تقديراً لجهوده في تطوير المنظومة القضائية، متمنياً استمرار التعاون لتحقيق المزيد من النجاحات في خدمة الوطن.



زيارة رئيس مجلس الدولة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (1)



زيارة رئيس مجلس الدولة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (2)



زيارة رئيس مجلس الدولة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (3)