شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 2643 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمواصلة الحملات على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتصدي لأي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر، حيث أكد محافظ الجيزة أن الجهود أسفرت عن ضبط 2643 مخالفة تموينية متنوعة بإجمالي مضبوطات بلغ 40 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

ولفت أنه في مجال التفتيش على المخابز البلدية والسياحية بالمحافظة تم ضبط 32 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وفي مجال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال العامة تم ضبط 2 طن من الأرز و5 أطنان من السكر الحر و610 لترات من زيت الطعام السائب مجهول المصدر و200 كجم من الطحينة، كما تم ضبط 650 كجم من اللحوم والدواجن ومصنعاتهما منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وضبط 7480 علبة سجائر بدون فواتير.

وأشار إلى أن في مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز والبنزين تم ضبط طن و750 كجم من شحم السيارات و2160 لترًا من زيوت السيارات مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام.

ومن جانبه، قال السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، إنه تم تحصيل ثلاثة ملايين ومئتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية خلال شهر فبراير مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 2643 محضرًا وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



