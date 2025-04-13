شكرا لقرائتكم خبر عن "جذور".. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة حول التغيرات على الهوية الثقافية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عدد من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مشروع تخرج بعنوان "جذور" من لا ماضٍ له، لا أصل له، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، باتت الهوية الثقافية العربية تواجه تحديات كبيرة تهدد بتآكل ملامحها الأصيلة، نتيجة الانفتاح غير المدروس على الثقافات الغربية، وتأثيرها الواضح على الأجيال الجديدة. وبين تقليد أنماط الحياة الغربية، وتراجع الاهتمام باللغة العربية، يبرز التساؤل: إلى أين تتجه هويتنا؟

وأكد الطلاب، انطلقت فكرة مشروع تخرج مجموعة من طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام – جامعة القاهرة، الذين اختاروا لمجلتهم التلفزيونية اسمًا يحمل الكثير من الدلالة: "جُذور"، إيمانًا منهم بأن من لا يعرف ماضيه، لن يكون له مكان في المستقبل.

ويسلط المشروع الضوء على أبرز التغيرات التي طرأت على الهوية الثقافية العربية في العصر الحديث، ويركّز على تأثير الثقافة الغربية على الشباب العربي، سواء في الملبس أو المأكل أو اللغة أو السلوك. كما يناقش المشروع أزمة اللغة العربية وما تواجهه من تراجع في الاستخدام اليومي لصالح اللغات الأجنبية، مما يهدد بفقدان أحد أهم مكونات الهوية.

كما يتناول المشروع عددًا من القضايا الثقافية والتاريخية، ويبرز جهود المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى ترميم الأماكن التراثية والحفاظ على الموروث الثقافي. ويركّز الفريق على توعية الشباب بأهمية فهم هويتهم والاعتزاز بها، بدلاً من الذوبان في ثقافات أخرى لا تعبّر عنهم.

أهداف المشروع:

التوعية بأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية.

رصد مظاهر تآكل الهوية في الحياة اليومية.

اقتراح حلول عملية لإحياء الجذور الثقافية في المجتمع والإعلام.

دعم المبادرات التي تعيد الاعتبار للتراث واللغة والتاريخ.

الرؤية:

يهدف مشروع "جُذور" إلى تغيير فكر الشباب العربي، وتعزيز انتمائهم لهويتهم، من خلال إعادة تسليط الضوء على القيم الثقافية الأصيلة، والتشجيع على الاهتمام باللغة العربية، والابتعاد عن التقليد الأعمى للغرب، سعيًا لإعادة الاعتبار للجذور التي تُبنى عليها الأمم.

وضم مشروت التخر الطلاب ، آيات السيد محمد ، حنان أحمد الحاج، جنى أشرف محمد ، رنا محمد أنور محمد، فاطمة الزهراء محمد الحداد ، ليلى شعبان مصري ، مريم مدحت بديع نعوم ،مرام أحمد منصور ، منار هاني عبد الحليم ، وتحت إشراف دكتور:أمل سالم