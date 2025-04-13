شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس اليوم .. أمطار بهذه المناطق وتحذير من أجواء باردة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 13 أبريل، حيث يشهد طقس معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم نشاط رياح علي أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.

سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.

قنا

العظمى 32 درجة.

الصغرى 14 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 15 درجة.