شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة الكبار والصغار تزين السعف وتملأ الأرجاء بكنائس حارة زويلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت كنائس حارة زويلة الأثرية، صباح اليوم الأحد، أجواء مميزة خلال احتفالات أحد السعف المعروف أيضًا بأحد "الشعانين"، كما كان للأطفال نصيب كبير من الفرحة والمشاركة الفعالة في هذه المناسبة الروحية.

وامتلأت الكنائس بالمصلين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر حاملين سعف النخيل، وسط تراتيل الشموع والأناشيد الخاصة بهذا اليوم، الذي يرمز لدخول السيد المسيح إلى أورشليم واستقبال الناس له بسعف النخيل وأغصان الزيتون.

ولم تقتصر الأجواء الاحتفالية على التراتيل والصلوات فحسب، بل امتدت لتشمل مظاهر الفرح التي صنعها الأطفال بأيديهم، حيث أبدعوا في تشكيل السعف على هيئة صلبان وتيجان وحيوانات وغيرها من الأشكال، وسط أجواء من البهجة والسرور شاركهم فيها الكبار قبل الصغار، في مشهد عكس روح المحبة والفرح التي تميز هذه المناسبة المباركة.

تجسدت في هذه الاحتفالات أجواء الفرح الجماعي، وتجلت روح التقاليد المتوارثة التي يحرص عليها الأقباط كل عام، لتبقى حارة زويلة شاهدة على ملامح الفرح والإيمان التي ترافق هذا اليوم المميز في الوجدان المسيحي.



أحد السعف



السعف يزين شوارع حارة زويلة



عرض أشكال متنوعة من السعف وأغصان الزيتون أمام الكنيسة