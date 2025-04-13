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إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح إرشادات هامة لمريض السكر.. تقاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 13 أبريل 2025 11:14 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الإرشادات التى يجب معرفتها حال الإصابة بمرض السكر والتى تتضمن:-


- تعرف علامات ارتفاع السكر في الدم أو انخفاضه وإزاي تتعامل معاها


- تقيس نسبة السكر في الدم بشكل دوري وتحتفظ بالنتائج

- تتحكم في ضغط الدم ونسبة الكوليسترول

- تحافظ على صحة القدمين والجلد والعيون

- تلتزم بجرعات الأدوية الموصوفة من الطبيب


 إنفوجراف

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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