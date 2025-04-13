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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة توضح إرشادات هامة لمريض السكر.. تقاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 13 أبريل 2025 11:14 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الإرشادات التى يجب معرفتها حال الإصابة بمرض السكر والتى تتضمن:-
- تعرف علامات ارتفاع السكر في الدم أو انخفاضه وإزاي تتعامل معاها
- تقيس نسبة السكر في الدم بشكل دوري وتحتفظ بالنتائج
- تتحكم في ضغط الدم ونسبة الكوليسترول
- تحافظ على صحة القدمين والجلد والعيون
- تلتزم بجرعات الأدوية الموصوفة من الطبيب
إنفوجراف
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