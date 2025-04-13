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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. كيف تعرف إصابة طفلك بالرمد الربيعى؟ وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 13 أبريل 2025 11:07 ص
قالت وزارة الصحة والسكان إن الطفل المصاب بمرض الرمد الربيعى تظهر عليه الأعراض التالية :-
- حرقان
- دموع
- إحمرار
- هرش في العيون
- إفرازات مطاطية من العين
وتابعت وزارة الصحة : الرمد الربيعي أو التهاب الملتحمة التحسسي الموسمي هو نوع من أنواع الحساسية يصيب العين، ويكثر ظهوره في فصل الربيع بسبب زيادة حبوب اللقاح في الجو. إليك أهم المعلومات عنه:
ويخدث المرض للأسباب التالية :-
حبوب اللقاح (خصوصاً في الربيع).
الأتربة والغبار.
وبر الحيوانات.
بعض أنواع العطور أو المواد الكيميائية
وتتمثل الفئات الأكثر عرضة للاصابة :-
الأطفال والمراهقين (خصوصاً الذكور).
من لديهم تاريخ عائلي أو شخصي من الحساسية (كالربو أو الأكزيما).
انفوجراف
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