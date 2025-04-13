شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. كيف تعرف إصابة طفلك بالرمد الربيعى؟ وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أبريل 2025 11:07 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن الطفل المصاب بمرض الرمد الربيعى تظهر عليه الأعراض التالية :-

- حرقان

- دموع

- إحمرار

- هرش في العيون

- إفرازات مطاطية من العين



وتابعت وزارة الصحة : الرمد الربيعي أو التهاب الملتحمة التحسسي الموسمي هو نوع من أنواع الحساسية يصيب العين، ويكثر ظهوره في فصل الربيع بسبب زيادة حبوب اللقاح في الجو. إليك أهم المعلومات عنه:



ويخدث المرض للأسباب التالية :-

حبوب اللقاح (خصوصاً في الربيع).

الأتربة والغبار.

وبر الحيوانات.

بعض أنواع العطور أو المواد الكيميائية

وتتمثل الفئات الأكثر عرضة للاصابة :-

الأطفال والمراهقين (خصوصاً الذكور).

من لديهم تاريخ عائلي أو شخصي من الحساسية (كالربو أو الأكزيما).



انفوجراف



