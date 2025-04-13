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إنفوجراف.. كيف تعرف إصابة طفلك بالرمد الربيعى؟ وزارة الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 13 أبريل 2025 11:07 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن الطفل المصاب بمرض الرمد الربيعى تظهر عليه الأعراض التالية :-

- حرقان

- دموع

- إحمرار

- هرش في العيون

- إفرازات مطاطية من العين


وتابعت وزارة الصحة : الرمد الربيعي أو التهاب الملتحمة التحسسي الموسمي هو نوع من أنواع الحساسية يصيب العين، ويكثر ظهوره في فصل الربيع بسبب زيادة حبوب اللقاح في الجو. إليك أهم المعلومات عنه:


ويخدث المرض للأسباب التالية :-

حبوب اللقاح (خصوصاً في الربيع).

الأتربة والغبار.
وبر الحيوانات.
بعض أنواع العطور أو المواد الكيميائية

وتتمثل الفئات الأكثر عرضة للاصابة :-

الأطفال والمراهقين (خصوصاً الذكور).
من لديهم تاريخ عائلي أو شخصي من الحساسية (كالربو أو الأكزيما).

 


انفوجراف


 

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