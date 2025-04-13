شكرا لقرائتكم خبر عن فريق نادي جامعة حلوان لكرة القدم مواليد 2006 يتأهل للتصفيات النهائية بدوري منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نادي جامعة حلوان لكرة القدم مواليد 2006 إنجازًا لافتًا بتأهله إلى التصفيات النهائية بدوري منطقة القاهرة، وذلك فى أول موسم له، في خطوة تعكس حجم الجهود المبذولة داخل النادي لصقل وتنمية المواهب الشابة.

وشهد الفريق أداءً مميزًا على مدار المنافسات، تميّز بالانضباط والروح الرياضية العالية، مما أهّله لتخطي مراحل البطولة بكل جدارة واستحقاق، وفرض نفسه كأحد أبرز الفرق الصاعدة بقوة في ساحة الكرة على مستوى فرق الناشئين بالقاهرة.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، التهنئة للفريق والجهاز الفني، مشيدًا بما حققوه من أداء مشرف يُضاف إلى سجل الجامعة الحافل في مختلف الأنشطة الطلابية. وأكد سيادته أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية، وتحرص على دعم الطلاب في كافة المجالات التي تُسهم في بناء شخصيتهم المتكاملة.

كما ثمّن الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، هذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس رؤية النادي في دعم الفئات العمرية الصغيرة وتأسيس قاعدة رياضية قوية تكون قادرة على تمثيل الجامعة في المحافل المستقبلية. وأضاف أن التأهل في أول موسم للفريق يُعد مؤشرًا على كفاءة التخطيط الفني والإداري داخل النادي.

ويتقدم نادى جامعة حلوان بخالص التهنئة لأبطال فريق مواليد 2006، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق في مشوارهم الرياضي، واستمرار تحقيق الإنجازات باسم النادى.